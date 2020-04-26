Хохлов: не понимаю, как без помощи прожить только на пенсию. Это нереально

Экс-наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, есть ли у него вопросы к государству.
Фото: ФК "Динамо"
— Конечно, есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю.

Беленов жаловался на маленькую пенсию у его родителей? Поддержу! Не понимаю, как без помощи прожить только на пенсию. Это нереально. В той же Испании пенсионеры могут поехать за границу и посмотреть другие страны. Да и много чего они могут себе позволить, что не могут себе позволить наши пенсионеры. Становится обидно, — рассказал Хохлов в интервью Sport24.

44-летний Хохлов в годы карьеры выступал за ЦСКА, "Торпедо-Лужники", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Локомотив" и "Динамо". В качестве тренера возглавлял "Динамо".

Ранее вратарь "Уфы" Беленов критично отнесся к пенсионной реформе.


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Теги: Динамо Хохлов Уфа Беленов
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