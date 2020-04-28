Тихонов - о Фролове: если каждый начнет публично говорить все, что думает о стране, то выйдет не очень хорошо

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о словах вратаря самарской команды Евгения Фролова.

Фото: РИА Новости

Напомним, ранее Фролов раскритиковал правительство Российской Федерации. Клуб сообщил, что футболист будет оштрафован, однако позже убрал слова о штрафе из своего заявления.



"Если каждый начнет публично говорить все, что думает о стране, то выйдет не очень хорошо. Может у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции", - сказал Тихонов.



"Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.