- После тенниса это главное развлечение. Смолов сказал, что играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Для меня это не предел. Раньше я играл больше. И в FIFA тоже неплохо получалось, даже участвовал в соревнованиях.
Кстати, вчера Дзюба какое-то сообщение прислал, я не успел посмотреть. Думаю, это как раз FIFA касается. Думаю, сыграем на днях, — сказал Медведев в интервью Марии Командной во время эфира в Instagram.
В нынешнем сезоне на счету нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах во всех турнирах.
РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня. В нашей стране 93 558 случаев заражения коронавирусом, 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Теннисист Медведев: думаю, с Дзюбой на днях сыграем в FIFA
Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своих хобби, в частности спортсмен поделился мнением о компьютерных играх.
Фото: Советский спорт
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