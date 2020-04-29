"Мы проспали и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения президентом. Когда мы все-таки пришли, нашего переводчика не пустили. В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели. Все подписали мяч и вручили его Путину.
А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль. Путин хорошо воспринял, и у нашей делегации ушло напряжение", — цитирует Карвальо "Чемпионат".
Напомним, что после победы в Кубке УЕФА в 2005-м году президент РФ Владимир Путин встретился с футболистами ЦСКА.
В финале Кубка УЕФА 2005-го года, который проходил в Лиссабоне, ЦСКА под руководством Валерия Газзаева одержал победу над "Спортингом" со счетом 3:1. Даниэль Карвальо в той игре отдал три голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.
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Лучшие легионеры РПЛ. Даниэл Карвальо: штрафы Газзаева, встреча с Путиным, стероиды
Карвальо: не знал, что значит Путин для россиян. В Бразилии нет восхищения президентом
Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005-м году после победы в Кубке УЕФА.
Фото: kremlin.ru
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