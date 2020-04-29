"Есть цель подучить английский язык. В "Уфе" мог поговорить с легионерами и в "Локомотиве" общаюсь: они меня понимают, я их – тоже. Но, конечно, нужно подтягивать словарный запас. Одному работать над этим тяжело, поэтому сейчас ищу репетитора. Думаю, пока можно начать занятия онлайн, а после карантина – и вживую.
Плюс достаточно много читаю и смотрю видео про бизнес. Думаю над инвестициями, пока ищу нишу, приглядываюсь. Во время паузы в футболе есть на это время. Интереснее следить за начинающими предпринимателями, которые только добились первых успехов и могут рассказать, как правильно стартовать, что нужно прописывать в бизнес-плане и так далее", — приводит слова Живоглядова GQ.
Дмитрий Живоглядов перешёл в "Локомотив" из "Уфы" летом 2019-го года за 2,5 миллиона евро, подписав контракт до лета 2023-го года.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего защитника 12 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей.
После 22-ти туров "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина на 9 очков отстают от лидирующего "Зенита".
Живоглядов: думаю над инвестициями, ищу нишу для бизнеса
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов рассказал, чем занимается в период самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Локомотив"
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