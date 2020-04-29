Гендиректор красно-белых Томас Цорн предложил игрокам сократить зарплату на 40%, однако футболисты возмутились, так как тренировки могут начаться уже в этом месяце. Во время обсуждения Цорн сказал: "Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше — я же прошу только 40%".
Отмечается, что против сокращения зарплаты были в основном легионеры "Спартака". Также против выступали и российские футболисты. Основной аргумент игроков — команда и так сделала большой шаг на встречу Федуну в апреле, а также начала тренироваться онлайн, все стараются поддерживать хорошую физическую форму.
Футболисты "Спартака" отметили, что готовы пойти на снижение зарплаты на 20% в мае.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон может в конце июня.
Источник: футболисты "Спартака" не согласны с понижением зарплаты на 40%
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, руководство московского клуба через капитана команды Георгия Джикию консультировалось с футболистами касательно сокращения зарплат в мае.
Фото: © ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!