Источник: футболисты "Спартака" не согласны с понижением зарплаты на 40%

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, руководство московского клуба через капитана команды Георгия Джикию консультировалось с футболистами касательно сокращения зарплат в мае.

Фото: © ФК "Спартак"