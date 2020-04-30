Адвокат Мамаева: я созвонился с Павлом по поводу возмещения ущерба Ушаковой, он сказал: "Ради бога, я всегда готов – скажите сумму"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, прокомментировал исковое заявление к футболисту от телеведущей Ольги Ушаковой.
Фото: ФК "Ростов"
— 13 мая состоится заседание кассационного суда. Там будут четыре защитника, три судьи и прокурор. Наше требование – отменить апелляционный приговор. Судья кассационного суда, которая выносила на рассмотрение нашу жалобу, частично с ней согласилась. Она считает необоснованной квалификацию по факту хулиганства у Кирилла Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Посмотрим, возможно, это приведёт к снятию судимости. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы по хулиганству был вынесен оправдательный приговор. Но мы рассчитываем на изменения и по другим составам. Человек не хочет жить с клеймом хулигана, отвечать за действия, которые он не совершал. Мы будем отстаивать нашу позицию до конца – по отношению к ребятам была допущена явная несправедливость.

Ещё в ходе следствия деньги были зачислены на именной счёт, это было доведено до Ушаковой. Но никто этой компенсацией воспользоваться не пожелал, никаких материальных претензий до настоящего времени не выдвигал. Деньги Ушаковой получены не были, по какой причине она не пожелала воспользоваться компенсацией – не знаю. Хотя сумма была зачислена на лицевой счёт в банке. Хотя по делу она не была признана потерпевшей. Так что её обращение в судебные органы вызывает недоумение – достаточно было отправить претензии в адрес Мамаева и его представителя. Ущерб был бы возмещён незамедлительно.

Сегодня я созвонился с Павлом по поводу возмещения ущерба Ушаковой, он сказал: "Ради бога, я всегда готов – скажите сумму". Он берёт этот вопрос на себя, готов единолично всё возместить, — цитирует адвоката "Чемпионат".

Речь об инциденте, который произошёл в октябре 2018 года. Тогда произошла перепалка между братьями Кокоринами, Мамаевым и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. Ранее сообщалось, что Мамаев готов возместить ущерб без суда.


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Теги: Ростов Зенит Мамаев Кокорин Бушманов
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