Кикнадзе ответил болельщикам на требование оставить Семина тренером "Локомотива"

Ранее болельщики "Локо" выступили с заявлением, в котором отметили, что на данный момент нет причин задумываться о смене тренера в команде.
Фанаты "Локомотива" поддержали Семина
До этого в СМИ появилась информация, что после текущего сезона место наставника "железнодорожников" может занять сербский специалист Марко Николич.
- Внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.
Первое. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог "Локомотив".
Второе. Мое молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьезно сократить уровень публичности.
Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернемся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.
Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин – легенда "Локомотива"! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Локомотива".
Четвертое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор, - опубликовано на сайте "Локо".
В текущем сезоне "Локомотив" занимает второе место в таблице РПЛ. В позапрошлом сезоне железнодорожники стали чемпионами России.
Кикнадзе ответил болельщикам на требование оставить Семина тренером "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" обратился к болельщикам клуба на официальном сайте.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!