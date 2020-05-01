— Все из-за спортивного принципа. Мое мнение — самый оптимальный и правильный вариант, когда каждый сыграл с каждым хотя бы по разу, неважно — дома или на выезде. После 22 туров у кого-то лучше календарь, у кого-то хуже, а мы успели сыграть со всеми лидерами, — рассказал Аджоев в интервью "СЭ".
К слову, "Арсенал" после 15-ти туров занимал шестое место в турнирной таблице. Сейчас клуб идёт на седьмом месте с 28 очками.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Аджоев объяснил, почему нужно рассчитать итоги РПЛ после первого круга
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает, что итоги чемпионата России нужно подводить по итогам первого круга.
Фото: Getty Images
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