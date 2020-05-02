ФИФА рассмотрит вариант перехода чемпионатов на "весну-осень"

ФИФА рассмотрит вариант с переходом на "весну-осень".

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Такое мнение высказал вице-президент организации Виктор Монтальяни.



— ЧМ-2022 должен пройти в ноябре–декабре, поэтому переход на сезон в течение календарного года может произойти. Эту возможность надо будет обсудить с национальными федерациями и континентальными союзами, — рассказал Монтальяни в интервью Reuters.



Сезоны в европейских чемпионатах, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.