"Если Юран больной на голову человек, что я могу поделать? У каждого своя голова, свои мысли. Дискуссию с ним развивать не буду. Ради бога.
Он с "Химками" вышел в высшую лигу, могу его только поздравить. Он добился своего. Ходил на эфиры "Матч ТВ", где и выклянчил должность главного тренера", – цитирует Алиева Metaratings.
Ранее Сергей Юран назвал Алиева "невменяемым" после слов украинца о том, что Крым принадлежит Украине.
Напомним, что Юран в январе 2020-го года стал главным тренером подмосковных "Химок". Ранее он возглавлял "Алмаз", ставропольское "Динамо", "Диттон", ТФМК, "Шинник", "Локомотив" (Астана), "Симург", "Сибирь", "Балтику", "Мику" и "Зоркий".
Подмосковные "Химки" после 22-х туров располагаются на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка.
Ранее появилась информация, что сезон ФНЛ может быть досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса
Алиев: Юран - больной на голову. Ходил на "Матч ТВ" и выклянчил должность тренера
Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался о главном тренере подмосковных "Химок" Сергее Юране.
Фото: Football Hub
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