Как сообщает журналист Sport24.gr Василис Темпелис, Димитрис Яннулис возглавляет шорт-лист "железнодорожников". Возможно, что грек рассматривается как замена Мацею Рыбусу.
В декабре прошлого года "Локо" уже интересовался Яннулисом из ПАОКа. Это подтверждал агент футболиста. 24-летний защитник провёл 194 матчей за свою карьеру, становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Греции. По данным портала Transfermarkt Яннулис оценивается в 4,5 миллиона евро.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен из-за распространения коронавируса как минимум до 31 мая.
Источник: "Локомотив" продолжает следить за защитником ПАОКа Яннулисом
Московский "Локомотив" в летнее трансферное окно планирует усилиться левым защитником.
Фото: Betting Insider
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