— Всем привет, футбол должен вернуться. Сначала мы вернемся к истокам, вот такое деревенское поле, это то, с чего мы начинали в детстве. К счастью, такие поля еще остались. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов. Мой постоянный партнер — мой сын, играем один на один до десяти голов, вперед, — рассказал Гончаренко на видео.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России и дважды финишировав на втором месте чемпионата страны. В нынешнем сезоне московский клуб идёт на пятом месте турнирной таблицы, набрав после 22-ух туров 36 очков.
Ранее Гончаренко тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса.
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проводит время на карантине.
Фото: РИА Новости
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