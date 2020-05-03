- В 90-е за то, что говорил Уткин… Ты же знаешь, как там люди общались, многие сильно потом переживали. Это было страшное время.
Когда я дрался в последний раз? Недавно, я же все время тренируюсь. Если настоящая - в последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал - парней избивали. А тут я выкинул руку - ребята сняли, и начинается ржака.
Это называется спортивная журналистика эпохи самоизоляции. Людям вообще заняться нечем. Я для них специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости", - сказал Соловьев в интервью Тине Канделаки в эфире Instagram.
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена
Ранее Василий Уткин заявил о прекращении конфликта с ведущим Владимиром Соловьевым. Блогер сказал, что "ему все это надоело". Напомним, противостояние Уткина и Соловьева началось с твиттера. Позже блогер вызвал телеведущего на словесный батл, но получил отказ.
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости"
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как появился видеоролик, в котором он демонстрирует навыки боевого искусства.
Фото: Утро.ру
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