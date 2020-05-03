Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости"

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как появился видеоролик, в котором он демонстрирует навыки боевого искусства.
Фото: Утро.ру
- В 90-е за то, что говорил Уткин… Ты же знаешь, как там люди общались, многие сильно потом переживали. Это было страшное время.

Когда я дрался в последний раз? Недавно, я же все время тренируюсь. Если настоящая - в последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал - парней избивали. А тут я выкинул руку - ребята сняли, и начинается ржака.

Это называется спортивная журналистика эпохи самоизоляции. Людям вообще заняться нечем. Я для них специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости", - сказал Соловьев в интервью Тине Канделаки в эфире Instagram.

Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена

Ранее Василий Уткин заявил о прекращении конфликта с ведущим Владимиром Соловьевым. Блогер сказал, что "ему все это надоело". Напомним, противостояние Уткина и Соловьева началось с твиттера. Позже блогер вызвал телеведущего на словесный батл, но получил отказ.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Соловьев Уткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее
Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах"
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости" 4
Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" 3
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень" 5
Источник: Айртон может перейти в "Порту" 3
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан
Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Футболисты "Крыльев Советов" отблагодарили врачей в день рождения клуба
Болельщики признали Это'О лучшим африканским нападающим
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать? 18
Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена 3
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется 1
"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева 1
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой" 4
Дзагоев: надо доиграть РПЛ, что там — 8 туров осталось. Вообще без проблем
Кучаев: в футбол попал на самом деле случайно
"Выпил и полный вперед". Евсеев - о любимом напитке
Сутормин: думаю, мы доиграем сезон и "Зенит" станет чемпионом 2
Кержаков с семьей воссоздал обложку альбома Presence группы Led Zeppelin
Клубам Серии А разрешат тренироваться на своих базах с завтрашнего дня
Все новости