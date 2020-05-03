Слуцкому исполнилось 49 лет. "Рубин" опубликовал поздравление

Своего наставника поздравила пресс-служба "Рубина".
Леониду Слуцкому – 49!?— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2020
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Поздравляем нашего главного тренера с днём рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще? pic.twitter.com/C1WFYdqkz0
Леонид Слуцкий родился 4 мая 1971 года в Волгограде. Отец был мастером спорта по боксу, он умер, когда Слуцкому было 6 лет. Мать - воспитательница, впоследствии заведующая детским садом. У тренера есть брат Дмитрий. Был женат с 2004 по 2018, есть сын.