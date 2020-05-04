"Герои нашего времени". Фанаты "Спартака" поблагодарили медиков, устроив перфоманс (видео)

Болельщики красно-белых устроили акцию, чтобы поддержать врачей в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано около трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России эта отметка почти достигла 150-ти тысяч.







За весь период в стране зафиксировано 1 356 летальных исходов. 18 095 человек выздоровели.



РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.