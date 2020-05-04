"Герои нашего времени". Фанаты "Спартака" поблагодарили медиков, устроив перфоманс (видео)

Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано около трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России эта отметка почти достигла 150-ти тысяч.
За весь период в стране зафиксировано 1 356 летальных исходов. 18 095 человек выздоровели.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
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Болельщики красно-белых устроили акцию, чтобы поддержать врачей в условиях пандемии коронавируса.
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