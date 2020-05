View this post on Instagram

Два года назад на 87-й минуте, когда все уже извелись и издергались, наши кааак побежали, Джефф Фарфан отдал направо на Влада Игнатьева, а Влад кааак прострелил! И наш золотой мальчик, наш Эдер кааааааак замкнул и вот! До сих пор мурашки по коже! Такое началось!