— В России хороший футбол. Там мне очень помогли. Я получил дополнительный опыт, многому научился и стал более зрелым, — рассказал бразилец в интервью Correio24horas.
24-летний Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды в сезоне 2018/19. Московский клуб имел приоритетное право выкупа, но стороны не смогли договориться по личному контракту и футболист перешёл в "Удинезе" за 1,4 млн евро.
Бекао: В России я получил дополнительный опыт, многому научился и стал более зрелым
Защитник "Удинезе" Родриго Бекао вспомнил эпизод карьеры, проведенного в России.
Фото: ПФК ЦСКА
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