Гершкович поддержал идею введения налога на иностранных тренеров

Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что в РПЛ нужно ввести налог на иностранных тренеров.
Фото: РИА Новости
– Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов.

Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог, – рассказал Гершкович в интервью "Чемпионату".

С 2013 по 2015 год клубы РПЛ, которые приглашали на работу иностранного специалиста, облагались налогом в размере 5 млн рублей.

Из 16 команд лиги лишь у "Спартака" (Доменико Тедеско) и "Крыльев Советов" (Миодраг Божович) у руля иностранные специалисты.


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