Полузащитник "Оренбурга" Кулишев: все соскучились, хочется продолжить играть в футбол

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что соскучился по футболу.Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон может во второй половине июня.Сегодня "Спорт-Экспресс" сообщил, что 15 мая на исполкоме РФС примут решение о досрочном завершении сезона."Все соскучились, хочется продолжить играть в футбол. Мы готовимся, но руководство пока ничего не говорит. Если скажут доигрывать, то придется тренироваться и с этим смириться. Мы готовы играть, нас держат на звонке", — сказал Кулишев.