Об этом сообщает "Чемпионат".
По версии источника, несмотря на желание большинства руководителей клубов РПЛ закончить сезон досрочно, многие игроки желают доиграть сезон, который был остановлен за восемь туров до конца.
— Футболисты настроены играть, это необходимо для их профессионального развития. Жаль, что далеко не все руководители клубов поддерживают это абсолютно понятное желание. Мы видим, что многие отрасли экономики работают, функционируют промышленные предприятия, так почему не играть тогда и в футбол при соблюдении всех норм безопасности? — цитирует источника в РФС "Чемпионат".
Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило отметку в 177 160 человек. 23 803 из них — вылечились, 1 625 — умерло.
Источник: РФС "за" возобновление сезона, как и большинство футболистов
В РФС настроены возобновить текущий сезон в РПЛ, который был приостановлен из-за коронавируса.
Фото: "СЭ"
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