Самедов назвал "Динамо" лучшей командой в карьере

Экс-хавбек московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов назвал московское "Динамо" лучшей командой, за которую играл.
Андрей Воронин, выступавший вместе с Самедовым в московском клубе, выложил в свой Instagram видео с матча "Динамо" - "Локомотив", отметил Самедова и написал: "Хорошая банда у нас была".

Самедов ответил в комментариях: "Лучшая команда в моей жизни, брат!".

Скриншот дальнейшей переписки с болельщиком, в которой Самедов отметил, что "Спартак" никогда не являлся его лучшей командой в карьере, представлен на фотографии.

Напомним, Самедов завершил карьеру летом 2019 года. В ходе своей карьеры Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", "Москву", "Крылья Советов" и "Динамо". В сборную России Александр вызывался с 2011 по 2018 год.


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Теги: Самедов Динамо Спартак
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