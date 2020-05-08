"Только время покажет, насколько это разумный выбор. Все балканские тренеры имеют свою философию. Они такие пластилиновые. Это хорошие тренеры для агентов и людей, находящихся рядом с клубом. У него нет такого послужного списка, чтобы прийти в команду, которая два года назад была чемпионом страны и два года подряд играет в Лиге чемпионов. Болельщики бы поняли, если бы была какая-то преемственность. Пашинин или Евсеев", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
Ранее в СМИ была информация, что Николич уже заключил с "Локо" предварительный контракт. Соглашение рассчитано на два года, а его зарплата составит 1,5 млн евро за сезон.
Сейчас главным тренером "Локомотива" является Юрий Семин. Он возглавляет железнодорожников с 2016 года.
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Генич - о Николиче: все балканские тренеры имеют свою философию. Они такие пластилиновые
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о возможном приходе серба Марко Николича на должность главного тренера "Локомотива".
Фото: Getty Images
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