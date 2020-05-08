"Он сыграл большую роль в том, что я сделал выбор в пользу "Спартака". Томас показал мне четкий план и с самого начала чувствовалось, что мне действительно хочется реализовать этот план вместе с ним", - цитирует Тедеско kicker.
Тедеско возглавил московский "Спартак" в октябре 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.
"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Тедеско: Цорн сыграл важную роль в том, что я выбрал "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о совместной работе с генеральным директором клуба Томасом Цорном.
Фото: ФК "Спартак"
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