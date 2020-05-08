Рами: знать имена одноклубников слишком сложно. Я обращаюсь к ним "эй, бро"

Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, как он обращается к своим одноклубникам.

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В эфире todayitsfootball в Instagram француз ответил на вопрос, знает ли он игроков своей команды по именам.- Шутите? Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. К тому же, если я произнесу имя, уверен, что есть 5 или 6 футболистов, которых зовут Александр. Как тогда я обращаюсь? Эй, бро, - цитирует Рами Foot Radio.34-летний француз присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок еще ни разу не вышел на поле в официальном матче.Адиль Рами становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей".В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.