— Конечно! Во-первых, сокращение было не таким сильным, как у других клубов. Во-вторых, многие игроки уже давно работают в "Ахмате", уважают традиции команды, руководство всегда идет нам на встречу в трудных ситуациях, вовремя платит зарплату, иногда поощряет даже сверх сумм, прописанных в контрактах. С парнями перекинулись парой фраз и, недолго думая, согласились на урезание, — рассказал защитник в интервью Sportbox.
31-летний Сёменов выступает в составе грозненского клуба с зимы 2014 года. В нынешнем сезоне защитник провёл все 22 матча в чемпионате России и забил гол.
Напомним, клубы идут на снижение зарплат у футболистов в связи с приостановкой чемпионата России из-за коронавируса. Сообщалось, что турнир может быть возобновлен 21 или 28 июня.
После 22-ух сыгранных туров "Ахмат" идёт на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ.
Семёнов: недолго думая, футболисты "Ахмата" согласились на урезание зарплат
Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов рассказал, сразу ли согласились футболисты клуба на понижение зарплаты.
Фото: РФС
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