Радимов: не понимаю тех, кто переписывает историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране

Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов в День Победы рассказал о своей бабушке-блокаднице и раскритиковал тех, кто фальсифицирует факты о Великой Отечественной Войне.
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Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили - бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом - побежала вперёд и.... Гуляли всю ночь!-)) Для меня каждый участник Великой Отечественной - Герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно - только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним - мы люди. #деньпобеды #моясемья #нинамихайловнавасильева #моеёвсё #прогордость

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Владислав Радимов работает с "Зенитом-2" с 2018-го года. В прошлом году команда вылетела из ФНЛ.

В ПФЛ 2019/2020 "Зенит-2" занимает третье место, отставая на четыре очка от лидирующего московского "Велеса".


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Теги: Радимов Зенит-2 ПФЛ
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