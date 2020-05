Радимов: не понимаю тех, кто переписывает историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране

View this post on Instagram

Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили - бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом - побежала вперёд и.... Гуляли всю ночь!-)) Для меня каждый участник Великой Отечественной - Герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно - только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним - мы люди. #деньпобеды #моясемья #нинамихайловнавасильева #моеёвсё #прогордость