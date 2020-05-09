- Можно ли его назвать футболистом мирового уровня? У меня даже нет сомнений. Он в равной степени успешно играет на любой позиции. Куда мы его ни поставим, везде будет высочайший КПД.
Им вроде как "Атлетико" интересовался. Хотя много клубов интересовались, и "Реал" тоже. В феврале было три дня выходных, я поехал "Атлетико" посмотрел и затем "Хетафе". И у меня все время сравнение было, каким образом мог бы смотреться Марио. На мой взгляд, он бы идеально вписался.
По мне, он был бы однозначным игроком основного состава в том же "Атлетико". Это, может быть, громкие слова... и еще, зная, как в быту себя ведет Марио - это золотой человек, золотой игрок, - рассказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
29-летний Фернандес перешёл в ЦСКА из "Гремио" летом 2012 года за 10,5 млн евро. Затем футболист получил российское гражданство, что позволило ему дебютировать за сборную России 7 октября 2017 года. Фернандес сыграл 22 матча за сборную и забил два гола, один из которых - в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России и дважды финишировав на втором месте чемпионата страны. В нынешнем сезоне "армейцы" идут на пятом месте турнирной таблицы, набрав после 22-ух туров 36 очков.
Ранее Гончаренко тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса как минимум до 31 мая. Заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возобновление чемпионата запланировано на 15 мая.
Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь матчей в чемпионате могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
Гончаренко: Марио Фернандес идеально бы вписался в "Атлетико". Это футболист мирового уровня
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру защитника своей команды Марио Фернандеса.
Фото: nevasport.ru
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