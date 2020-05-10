Гилерме показал, как тренируется дома (видео) Вратарь "Локомотива" Маринату Гилерме тренируется в домашних условиях. View this post on Instagram Все как в игре ?? +129 к форме ?? A post shared by Marinato Guilherme (@marinatog1) on May 10, 2020 at 3:31am PDT 34-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 20 матчей в РПЛ, пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл "на ноль".Напомним, чемпионат России приостановлен из-за коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:44 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Локомотив Гилерме Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5