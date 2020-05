"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона

View this post on Instagram

МИНУТА ПРО МАТЬ ЕГО РУССКИИ? ФУТБОЛ ?????? Из последнего выпуска с @a.sobolev97 ? Ты можешь быть потенциально одним из лучших бомбардиров страны, но тебя отправят в аренды и потом ты загне?шься в ФНЛ или ПФЛ. И все потому, что ты не игрок АГЕНТА, которыи? формирует команду ??????????????? ? Ни для кого не секрет, что практически все команды поделены между агентами куда заводятся СВОИ ИГРОКИ, а капуста делится между заинтересованными лицами ( спорт - дир клуба или министр спорта области / агент / иногда даже тренер ). И если бы за Соболева не заступился Губернатор, то он сеи?час сгнил в Красноярске, а @fckssamara не получили 4.5 млн € ( надеюсь, хоть половина дои?де?т до клуба ). ? Яркии? пример футбольного АБСУРДА и БЕСПРЕДЕЛА в нашем чемпионате. И как болельщик КС я хочу спросить: КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ @azarov.life ??? ? • Кто дает полномочия определенным лица собирать состав команды? Тратя бюджетные бабки ? • 2 млрд бюджет Крыльев за этот год и команда иде?т на предпоследнем месте ??????????????? КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ? • Команда принадлежит ОБЛАСТИ и за последние 15 лет была несколько раз на грани банкротства, несколько раз вылетала в ФНЛ, а счетная палата говорит о беспорядке в трате бюджетного кэша. ? • Вы Фролова @evgeniifrolov наказали на 1.4 млн. р за ПРАВДУ ??????????????? ( ПОЗОРИЩЕ которое вам навязали из Кремля ) После того как получили ПОДЗАТЫЛЬНИК аппарата. А кого и насколько накажете когда клуб с такои? армиеи? болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ ????? ? ДА, Губер волеи? случая прине?с клубу несколько миллионов защитив игрока, а сколько СПИ@ДИЛИ И ОСВОИЛИ за десятилетия на клубе министр - спорта, спорт - диры ,разные дружественные агенты и др ??? ? Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Жде?м чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару - желание не пропаде?т никогда, а ходить на футбол в Самаре - пропало. ? Ссылка на выпуск - в профиле ?????? #КраСава