"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона

Блогер Евгений Савин рассказал, на какую сумму "Крылья Советов" оштрафовали вратаря Евгения Фролова.

Фото: Rusfootball.info

Напомним, что вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.- Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля).После того, как получили подзатыльник аппарата, - написал Савин в социальных сетях.