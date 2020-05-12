Депутат Лебедев - о штрафе Фролову: это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было замять

Депутат Государственной думы шестого и седьмого созывов Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что "Крылья Советов" оштрафовали Евгения Фролова.

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