Напомним, что блогер Евгений Савин рассказал, что самарский клуб выписал штраф голкиперу Евгению Фролову в размере 1,4 миллиона рублей.
- Безусловно, это личное дело клуба. Но я считаю, что это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было поскорее замять, а они поспешили выскочить с заявлениями о том, что это была позиция игрока, а не клуба. Если можно так выразиться, то штраф - это определённое предательство.
Не думаю, что это сильно поднимет авторитет клуба в глазах болельщиков. Наоборот, будет обратное. Когда болельщики вернутся на трибуны, они ещё напомнят клубу об этой ситуации, - приводит слова депутата Чемпионат.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
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Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
Вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Депутат Лебедев - о штрафе Фролову: это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было замять
Депутат Государственной думы шестого и седьмого созывов Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что "Крылья Советов" оштрафовали Евгения Фролова.
Фото: РБ
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