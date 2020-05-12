- В пятницу нас ждёт исполком РФС и решение по возможному возобновлению РПЛ. Не играть сейчас в футбол - преступление против русского народа! Люди настолько забиты и испуганы, что нельзя не начать играть, нельзя загонять людей в тупик.
Да, я говорил, что футбол без болельщиков - не футбол. Но я даже не думал, что будет такая ситуация в мире! Клубы должны играть не для себя, не для попадания в Лигу чемпионов, а чтобы народ вздохнул, - приводит слова Созина Чемпионат.
Напомним, сезон ФНЛ был официально завершен досрочно, будущее текущего розыгрыша РПЛ пока неизвестно. Исполком по этому вопросу состоится 15 мая.
Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
Созин: не играть сейчас в футбол - преступление против русского народа
Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение, что российский чемпионат должен быть доигран.
Фото: Чемпионат
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