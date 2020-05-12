- Во-первых, пришёл новый тренер. Соответственно, новые футболисты. Конечно, нельзя каждый год менять тренеров. Пришёл один специалист, купил игроков, отрабатывает какую-то модель игры. Затем приходит другой тренер уже со своим видением. Каких-то футболистов ему надо поменять. И на всё необходимо время.
Мы все видели, как было у "Спартака". Они стали чемпионом, потом Массимо Карреру убирают - один тренер, второй тренер. Конечно, игроки тоже не могут быстро перестроиться. Такие проблемы, кстати, есть не только у "Спартака", - цитирует специалиста телекомпания Новый век.
34-летний Тедеско возглавляет "красно-белых" с 14 октября 2019 года после ухода Олега Кононова. Под его руководством команда идёт на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата России с 28 очками.
РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
Кобелев - о "Спартаке": нельзя каждый год менять тренеров
Экс-наставник московского "Динамо" и самарских "Крыльев" Андрей Кобелев поделился мнением об игре московского "Спартака" и их положению в таблице РПЛ.
Фото: Sportbox
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