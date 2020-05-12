Тихонов - о досрочном завершении РПЛ: если отцепить "Крылья" и "Ахмат" - будет несправедливо

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал возможное досрочное завершение российского чемпионата.
Фото: Sportbox
- Если отцепить "Крылья" и "Ахмат" - это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее. Логичнее будет сделать так, чтобы в один год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать, - приводит слова Тихонова Чемпионат.

Напомним, сезон ФНЛ был официально завершен досрочно, будущее текущего розыгрыша РПЛ пока неизвестно. Исполком по этому вопросу состоится 15 мая.

Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.

Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.


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Теги: Тихонов Крылья Советов Ахмат
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