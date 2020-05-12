Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Аэрофлоту".
- Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года, - сказал источник.
Ранее стало известно, что авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов из-за сокращения расходов во время пандемии. "Армейцы" получают 9 миллионов долларов по контракту с "Аэрофлотом".
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку РПЛ. Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
"Аэрофлот" и ЦСКА могут прекратить сотрудничество
Авиакомпания "Аэрофлот" и московский клуб ЦСКА могут не продлить контракт на следующий год.
Фото: ТАСС
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