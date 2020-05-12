На аккаунт главы Чечни подписано почти 1,5 миллиона человек, было сделано 4900 публикаций.
Как сообщает портал "Кавказ.Реалии", также блокировку получили аккаунты председателя парламента Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова,
Напомним, из-за того, что Кадыров попал в санкционный лист США, в декабре 2017 были заблокированы его старые страницы в Instagram и Facebook.
Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
После 22-х туров в чемпионате России "Ахмат" располагается на последнем месте.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более 4,3 миллионов заболеваний. В России более 242 тысяч зараженных, умерло более 2,2 тысяч человек.
Instagram заблокировал аккаунты Кадырова и его окружения
Глава Чеченской Республики и почетный президент грозненского "Ахмата" Рамзан Кадыров получил блокировку аккаунта в Instagram.
Фото: БИЗНЕС Online
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