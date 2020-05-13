— Честно говоря, я не уверен, что он был лучшим нападающим в Чехии в прошлом сезоне, хоть и стал лучшим бомбардиром. Отчасти ему везло, отчасти качественно играли полузащитники и во многом — некачественно играли защитники. В России в обороне играют лучше.
Не верю вообще, что он сможет перенести эти цифры в РПЛ. Он одноплановый игрок. Он хорош в своей одноплановости, но я не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон. Сильно удивлюсь, если это случится. Хотя он мне очень симпатичен и как человек, и как игрок, — рассказал Динабурский в интервью Гол.Ру.
24-летний Комличенко пополнил состав "Динамо" в январе нынешнего года, перейдя из чешской "Млады Болеслав" за 3,5 млн евро. В новом команде форвард провёл три матча в чемпионате России и забил гол.
Динабурский: не верю, что Комличенко сможет забивать больше 10-11 мячей за сезон. Он одноплановый игрок
Тренер "Дуклы" Юрий Динабурский рассказал о своём отношении к форварду "Динамо" Николаю Комличенко.
Фото: ФК "Динамо"
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