Журналист: думаю, слова Николича не были расистским оскорблением, как это раздули

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал о расистском скандале, в который угодил специалист Марко Николич в Словении.
Фото: Getty Images
— Его "Олимпия" играла с "Заврчем", проигрывала, но на 90-й нигерийский нападающий Блессинг Элеке сравнял счет. Элеке долго праздновал свой мяч, и Николич выплеснул гнев своим помощникам, назвав своего игрока "черным идиотом". Имея в виду, что тот не должен радоваться так долго, потому что еще оставалось время и можно было выиграть тот матч. Так что, думаю, это не было расистским оскорблением, как это раздули. Тем более, через несколько дней сам Элеке заявил, что Николич так сделал, потому что был зол, — заявил Йокшич в интервью Sport24.

В итоге, Федерация футбола Словении дисквалифицировала Николича на семь матчей, но владелец "Олимпии" затем уволил тренера. Футболист Элеке затем заявил, что из-за него Николич потерял всё, но он не в обиде на него, так как тот был зол.

Напомним, 40-летний Николич в ближайшее время должен стать тренером "Локомотива". Он будет руководить командой в оставшихся восьми матчах, если сезон будет доигран. По информации Нобеля Арустамяна, об уходе нынешнего наставника "Локомотива" Юрия Сёмина будет объявлено в ближайшие два дня.


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Теги: Локомотив Николич Семин
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