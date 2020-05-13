— Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Семину? Когда и если примем, тогда все объявим, — рассказал Мещеряков в интервью Sport24.
Напомним, ранее спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян заявил, что "Локомотив" в ближайшие два дня объявит об уходе Сёмина. На его место должен прийти 40-летний сербский специалист Марко Николич.
Мещеряков рассказал, когда "Локомотив" озвучит решение по Сёмину
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об уходе Юрия Сёмина с поста наставника клуба.
Фото: Rusfootball.info
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