В течение ближайших двух дней "Локомотив" объявит об уходе Юрия Семина
- Кикнадзе хочет найти себе "карманного" тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Смородской, когда она пришла в клуб. Поверьте, оскорбления будут ещё жёстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.
Во-вторых, начнётся тренерская чехарда. Придёт, например, Николич, у него ничего не получится и результат упадёт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет, - цитирует Наумова Р-Спорт.
Источник: Николич подпишет трёхлетний контракт с "Локомотивом" на 700 тысяч евро в год
Напомним, что 40-летний сербский специалист Марко Николич подпишет контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро в год. Тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.
В ближайшие два дня "Локомотив" объявит об уходе Юрия Семина. Отметим, что команда после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет. За всё время пребывания в клубе тренер трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Экс-президент "Локо": Кикнадзе хочет найти себе "карманного" тренера
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал уход Юрия Семина из клуба.
Фото: Спорт день за днем
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