Как утверждает L'Equipe, футболист красно-белых входит в список потенциальных покупок "Лиона". Напомним, французский клуб по итогам досрочно завершившегося сезона не попал в еврокубки.
26-летний Жиго выступает за московский "Спартак" с лета 2018 года, перейдя из "Гента" за 8 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.
"Спартак" после 22-х туров РПЛ идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 28 очками. Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Жиго интересен "Лиону"
Французский "Лион" интересуется защитником московского "Спартака" Самуэлем Жиго.
Фото: ТАСС
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