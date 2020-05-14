Сегодня было официально объявлено о том, что Сёмин покинет московский клуб. Его место займёт сербский специалист Марко Николич.
Официально: на пост главного тренера "Локомотива" утвержден Марко Николич, Сёмин покинет клуб
Отметим, что ранее журналист Губерниев и Юрий Сёмин неоднократно общались на публичном уровне.
Губерниев - Семину: вас серебряная лань укусила?
Губерниев: Семин не может быть лучшим тренером 2019 года
- Могу понять менеджмент "Локомотива". Но мне очень жаль. Сёмин — это явление в российском футболе. Мне будет не хватать его острого языка, его харизмы, его резкости "Серебряной лани". Когда заканчивают тренировать такие люди, это грустно. Но я не хочу сказать, что уходит эпоха, потому что я хочу пожелать Палычу многие лета. Желаю, чтобы он продолжал тренировать.
Жаль, что я так и не получил от Палыча зонтик с попугаями. Возможно, как-то раз курьер Почты России приедет ко мне и скажет: "Дмитрий, вам зонтик с попугаями от Палыча". Это будет самый дорогой подарок для меня, - приводит "Чемпионат" слова журналиста.
Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять очков.
Семина выставляют из "Локомотива". 15 лет назад тренер тоже покинул клуб, хотя и он сам, и руководство были против
Похоже, решение принято: "Локомотив" все же променяет Семина на Николича. Кто это такой?
Гаджиев: Сёмин наверняка возмущен происходящим в "Локомотиве"
Губерниев - об увольнении Сёмина: мне будет не хватать его острого языка. Могу понять менеджмент "Локомотива"
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на непродление "Локомотива" контракта с главным тренером Юрием Сёминым.
Фото: GLP
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