Чернышов: "Локомотив" не будет бороться за чемпионство. Николичу придется очень сложно

Сегодня "Локомотив" на своем официальном сайте объявил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Его сменит сербский специалист Николич.

"Только время покажет, на что способен новый тренер. Но странно: "Локомотив" хочет хорошо играть в еврокубках, а берет тренера, у которого нет положительного опыта игр в еврокубках.

Место, которое они займут, не знаю, но знаю, что команда не будет бороться за чемпионство. Тренеру придется очень сложно. Работать после такой глыбы, как Семин, будет невероятно тяжело. Сколько Николич продержится — зависит от результатов", - цитирует Чернышова Sport24.

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Теги: Чернышов Николич Локомотив
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