Напомним, Соболев выступал за "Спартак" на правах аренды.
Как сообщает Metaratings, руководство московского клуба воспользовалось опцией выкупа футболиста до 15 мая включительно.
Ранее сообщалось, что у "Спартака" есть право выкупа Соболева за 4,5 миллиона евро.
В чемпионате России Соболев провёл за "Спартак" четыре игры, в которых не сумел отличиться. За "Крылья" в первой части сезона он забил 10 голов в 18 матчах.
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Источник: "Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов"
Нападающий "Крыльев" Александр Соболев стал полноценным футболистом "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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