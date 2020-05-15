Как сообщает Чемпионат, 28-летним игроком интересуются "Краснодар", "Ростов" и будущий дебютант РПЛ "Ротор".
Грузинский защитник Соломон Кверквелия выступает за "железнодорожников" с 2017-го года, перейдя из казанского "Рубина" за 2,5 миллиона евро. Действующий контракт 28-летнего грузинского защитника рассчитан до лета 2021-го года. Transfermarkt оценивает Кверквелию в 6,5 миллионов евро.
В текущем сезоне РПЛ защитник провел за красно-зеленых 4 игры.
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.
Кверквелия вероятнее всего покинет "Локомотив". Игроком интересуются три клуба
Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия этим летом может покинуть клуб.
Фото: СЭ
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