Об этом сообщает Чемпионат. Также отмечается, что после получения результатов и медосмотра футболисты приступят к тренировкам.
Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Московское "Динамо" находится на 6-м месте таблицы, имея в активе 30 очков.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано более 272 тысяч заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Игроки "Динамо" 19 мая сдадут тест на коронавирус
19 мая игроки московского "Динамо" соберутся на базе и пройдут тестирование на COVID-19.
Фото: СЭ
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