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Сборная Перу поддержала Фарфана, который заболел коронавирусом

Национальная команда Перу в своем Twitter поддержала члена сборной Джефферсона Фарфана, у которого диагностировали COVID-19.


- Желаем скорейшего выздоровления нашему игроку Джефферсону Фарфану. Все перуанцы болеют за тебя, голеадор! - написано в сообщении.

Фарфан заразился коронавирусом

Фарфан - о своем коронавирусе: хочу вернуться на поле. Знаю, что у меня всё будет хорошо

Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки

Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом. Перуанец выступает за московский "Локомотив".

У 35-летнего нападающего летом истекает контракт с красно-зелеными. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.


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Теги: Сборная Перу Фарфан Локомотив Коронавирус
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