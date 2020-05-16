Сборная Перу поддержала Фарфана, который заболел коронавирусом

Deseamos pronta recuperaci?n a nuestro seleccionado nacional y mundialista Jefferson Farf?n.— Selecci?n Peruana ?? (@SeleccionPeru) May 16, 2020
?Todos los peruanos te mandamos fuerzas, goleador! ? pic.twitter.com/0Yf8QDc6sv
- Желаем скорейшего выздоровления нашему игроку Джефферсону Фарфану. Все перуанцы болеют за тебя, голеадор! - написано в сообщении.
Фарфан заразился коронавирусом
Фарфан - о своем коронавирусе: хочу вернуться на поле. Знаю, что у меня всё будет хорошо
Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки
Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом. Перуанец выступает за московский "Локомотив".
У 35-летнего нападающего летом истекает контракт с красно-зелеными. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.