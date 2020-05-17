"Юрий Павлович - наш выдающийся специалист, он много лет сам играл в футбол и много лет тренировал, он добился больших результатов с "Локомотивом". Но все когда-то заканчивается. Его контракт истекает 31 мая, юридически никаких коллизий здесь нет, клуб вправе взять другого специалиста. Руководство говорит, что появился новый вектор развития, это воля менеджмента", - цитирует Белоуса РИА Новости.
Соглашение с 73-летним Сёминым, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня.
Юрий Белоус - об уходе Семина: все когда-то заканчивается
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус поделился мнением о решении руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: НТВ
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