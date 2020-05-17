- Падение цен на трансферном рынке – очевидный и естественный процесс. Хотя мы считаем, что цены на игроков, выступающих в РПЛ, в Европе не достигли планки, соответствующей уровню их мастерства. Если, условно, за нашего футболиста предлагали 15 млн евро, то реальная цена – 30. После корректировки она может снизиться до 20-25 млн.
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Хотя сейчас говорить о желании продать кого-то из наших футболистов не стоит. Как и о приобретении новичков, - приводит слова Медведева "Спорт Уик-Энд".
Ранее генеральный директор "Зенита" заявил о том, что контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком будет продлён в ближайшее время.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков.
Медведев: цены на выступающих в РПЛ игроков в Европе не достигли планки, соответствующей уровню их мастерства
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уровень цен в европейском футболе на российских футболистов.
Фото: ТАСС
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