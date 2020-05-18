Напомним, первый тайм завершился в пользу лиссабонского клуба со счетом 1:0. Во втором тайме ЦСКА забил три гола и выиграл титул.
"В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер… Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошёл в раздевалку, что просто с ума сойти!
Он пинал всё, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас не называл. Сказал: "Значит так. Если вы не вернётесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок".
И не только! Добавил ещё с 50 ругательств на русском, и всё это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло", - приводит слова Лава пресс-служба УЕФА.
35-летний бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За это он время он провел 173 игры и забил 86 голов.
Газзаев руководил армейским клубом с 2004 по 2008 год.
Вагнер: в перерыве финала Кубка УЕФА Газзаев все пинал, ругался последними словами, ему было плевать
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о словах главного тренера команды Валерия Газзаева в раздевалке в финальном матче Кубка УЕФА со "Спортингом".
РИА Новости
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